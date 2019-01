La Regina contro Meghan. C’è il piano per il divorzio

Troppo tardi per annullare il matrimonio, ma in tempo prima che arrivi l’erede (o gli eredi, come vogliono indiscrezioni sempre più ricorrenti). Così la regina Elisabetta II si sarebbe mossa direttamente per mettere fine a una situazione arrivata al limite della sopportazione, quella delle intemperanze di Meghan Markle che a corte giorno dopo giorno si comporta sempre più come una padrona e non accetta nessuna delle regole che invece le andrebbero imposte.

Solo suggestioni? Secondo il magazine americano “Globe” ci sarebbe in realtà molto di più. Un piano vero e proprio, con tanto di sostanziosa offerta economica per la moglie di Harry che sarebbe così invitata a farsi da parte, lasciando però il figlio (o quanti saranno) a Londra. Tutto parte da una mail fatta arrivare alla rivista da una fonte anonima, ma vicina alla Corte britannica. In sostanza si dice che la Markle sarebbe diventata insopportabile per la regina, la cui opinione conta tantissimo per il fratello di William.

Così nasce il piano per allontanarla dalla Gran Bretagna, forse per sempre. «Ci è stato ordinato – si legge – di dare a Meghan quello che vuole. Dunque, la proposta è un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari (circa 40 milioni di euro, ndr). Il bambino potrà avere un titolo, rimanendo in Gran Bretagna. Mentre lei lo perderà e dovrà tornare negli Stati Uniti». Tra le colpe dell’attrice di serie tv lanciata da “Suits” ci sarebbero le spese folli per l’abbigliamento, ma non solo, una certa ritrosia a sottostare ai rigidi regolamenti che impone la corte, ma anche rapporti interpersonali a livello praticamente inesistente con tutti gli altri membri della famiglia, a cominciare da Kate Middleton che invece continua ad essere la preferita dalla regina.

Al momento, comunque, si tratta soltanto di indiscrezioni giornalistiche perché di concreto non c’è nulla se non la pancia di Meghan che cresce. Anche perché nell’eventualità si materializzasse l’ipotesi, Harry lotterà con tutte le sue forze per tenere in piedi il matrimonio. Sempre nella famosa mail si dice che il duca del Sussex non sarebbe per nulla d’accordo con questa decisione (e come dargli torto?), tanto che la tensione starebbe raggiungendo livelli mai visti. Da Buckingham Palace nessun commento ufficiale, ma certo da quando la Markle è entrata a corte, il gossip è diventato argomento quotidiano.