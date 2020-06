La Regione accontenta i sindaci: un’altra perizia per l’ospedale

Appesi a una nuova perizia idrogeologica che stabilisca che l’area Cenasco, incuneata tra Moncalieri e Trofarello, sia idonea a ospitare il nuovo ospedale della Asl To5. E in tutto ciò, almeno una certezza: il Covid non ha azzerato la discussione sul nosocomio, anche se allo stato attuale permane una situazione di stallo.

La nuova perizia asseverata (idrogeologica, idraulica e sismica) a completamento di quelle che dovrebbero già essere in mano della Regione, l’ha chiesta all’Asl l’assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi, incalzato da un’interrogazione del consigliere del Pd Diego Sarno durante il consiglio precedente San Giovanni. La volontà dell’attuale governo di centrodestra, pare, non è quella di mettere in dubbio il sito su cui la scorsa giunta Chiamparino (centrosinistra) decise di installare l’ospedale, ma essere sicuri che lo stesso non finisca sott’acqua in caso di alluvione.

Un argomento che negli anni ha infiammato la discussione, rinverdita dall’ingresso in consiglio regionale del consigliere di Fratelli d’Italia Davide Nicco che in luogo dell’area di Cenasco aveva proposto quella della ex Sars di Villastellone, comune di cui è stato sindaco per dieci anni.

Plaude il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, assai critico con l’immobilità dimostrata dall’assessore negli ultimi mesi. «Prendiamo atto con soddisfazione della decisione di Icardi di procedere attraverso la direzione dell’Asl alla verifica della congruità dell’area già definita per la realizzazione del nuovo ospedale – commenta -. Finalmente, infatti, si conclude il silenzio assordante che da mesi ha lasciato inascoltato il grido dall’allarme dei cittadini del territorio». Nosocomio, opera irrinunciabile: «Certo – prosegue -, avremmo preferito non perdere ulteriore tempo, perché la perizia idrogeologica dell’area è già disponibile e noi sappiamo che la zona è idonea per il progetto. Tuttavia, aspetteremo ancora l’ulteriore approfondimento, a seguito del quale nessuno avrà più alibi o ragioni per fermare il nuovo ospedale».

Gli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito la zona, come sottolinea il sindaco di Trofarello Gian Franco Visca, dunque, non possono né devono essere un freno. «È buona cosa la richiesta di ulteriori chiarimenti, che si faranno. Peraltro sono già disponibili gli studi fatti dal Comune di Trofarello per mettere in sicurezza il proprio territorio. A questi aggiungo la mia esperienza: dal momento in cui si è scelta l’area sono stato presente a tutti gli eventi fotografando e rilevando l’assoluta assenza di acqua, se non quella caduta dal cielo».

Un’ulteriore perizia, del resto, è quanto richiedono dal 2016 otto Comuni del distretto di Carmagnola (Carmagnola, Villastellone, Carignano, Lombriasco, Pancalieri, Piobesi, Osasio e Castagnole), quando presentarono un ricorso al Tar per chiedere una Valutazione ambientale strategica dell’area prescelta. «Il fatto che la Regione voglia prendere maggior consapevolezza in merito a questo tema credo sia un elemento di attenzione verso un’opera pubblica che ha assolutamente la sua importanza e di cui tutti riconoscono la validità – chiosa il sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio -. Capisco l’incalzare perché è un tema che va affrontato, ma va affrontato in termini certi e le parole dell’assessore vanno della direzione di dire “facciamo le cose come vanno fatte”».