La Regione ci ripensa: via ai test sierologici

Dietrofront. La Regione ci ripensa e arriva il via libera ai test sierologici anche per i privati cittadini. Dopo lo stop della scorsa settimana ai laboratori che già avevano avviato gli esami a Torino, Settimo e in Canavese, ieri c’è stato il cambio di rotta. «Abbiamo ricevuto una circolare del ministero della Salute – spiega l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi – che autorizza l’esecuzione dei test, indicando anche quali utilizzare tra quelli che si trovano in commercio».

I test sierologici permettono di sapere se si ha contratto il virus. «Ma deve essere chiaro a tutti – raccomanda l’assessore – che essere stati malati e avere gli anticorpi, non significa essere immuni». Su questo, infatti, la discussione nella comunità scientifica è ancora viva e per ora non vi è alcuna conclusione condivisa. «Questo era uno dei motivi per i quali avevamo bloccato i test – spiega l’assessore -. Ora potranno riprendere, a patto che si usino quelli autorizzati e che ai pazienti venga fornita tutta la spiegazione medica necessaria». Non ci sarà però un collegamento diretto tra i laboratori privati e le Asl, il che vuol dire nessuna segnalazione e nessun tampone “automatico”: per sapere se è ancora positivo, il paziente dovrà seguire l’iter tradizionale, contattando il proprio medico di famiglia nella consapevolezza che in questo momento «possiamo fare 7mila tamponi al giorno – spiega Icardi – e ci sono delle priorità da seguire».

Il test per i privati sarà a pagamento e al momento non è previsto alcun rimborso dal sistema sanitario. Non dovrà invece pagare il personale medico-sanitario da cui la Regione è già partita con i primi 70mila test “pubblici”, che proseguiranno poi con le forze dell’ordine: «Ne abbiamo ordinati 200mila in tutto» conferma Icardi.

Infine, resta valida la possibilità offerta ai datori di lavoro, tramite i medici aziendali, di effettuare test sierologici ai dipendenti, sempre appoggiandosi a laboratori privati. Alla fine si avranno quindi anche in Piemonte centinaia di migliaia di persone sottoposte al test, con la pecca però che non ci sarà un database unico per sapere con precisione quante di loro siano state effettivamente contagiate dal virus.