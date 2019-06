La Regione “congela” gli atti delle Asl: «Così salveremo il Regina Margherita»

Novanta giorni di tempo. «Ma potrebbero servirne anche meno». Sono quelli che l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, si è dato per la «ricognizione» degli atti aziendali di Asl, Aso e Aziende ospedaliere universitarie del Piemonte, ancora in fase di definizione o di recente approvazione.

«Dobbiamo capire se tutte le decisioni prese sono in linea con quello che è il nostro programma politico» spiega l’assessore Icardi. Una boccata d’ossigeno per chi temeva la riorganizzazione della Città della Salute a partire dal primo luglio con la nuova definizione dei dipartimenti dei quattro ospedali che fanno parte del complesso ospedaliero in vista della nascita del Parco della Salute. Tra questi Regina Margherita e Sant’Anna, vero e proprio cavallo di battaglia della coalizione di centrodestra nei mesi della campagna elettorale e per cui si paventava un significativo taglio di posti letto.

«La decisione si è resa necessaria perché intendiamo svolgere nei prossimi mesi un approfondito monitoraggio dei livelli organizzativi ed operativi delle Aziende sanitarie locali. Pertanto, per non pregiudicare le future scelte di indirizzo in fase di studio, abbiamo deciso di procedere con la sospensione» spiega Icardi, ricordando che «questa ricognizione interessa tutto il Piemonte e ci permetterà di avere un quadro completo della situazione appena ereditata, ma senza pregiudiziali». Insomma, «non butteremo via il bambino con l’acqua sporca».

A esultare è chi per primo ha lanciato l’allarme sulla riduzione dei posti nei due ospedali di Torino e che oggi siede in Giunta a fianco di Icardi. «Ringrazio l’assessore Icardi per la sua ferma determinazione a rispettare gli impegni elettorali del centrodestra» commenta l’assessore al Bilancio e alle Attività produttive della Regione, Andrea Tronzano secondo il quale è «giusto» sospendere «per capire se i singoli atti aziendali rispondono alle nostre convinzioni politiche. Certamente è il primo fondamentale passo per mantenere l’identità del Regina Margherita e del Sant’Anna».