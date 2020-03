«La Regione toglierà 25 milioni ai non autosufficienti di Torino»

Nel giorno in cui dalla Regione arriva la conferma di una riduzione delle risorse a bilancio destinate a Torino per l’assistenza ai cittadini non autosufficienti – circa 25 milioni di euro tra il 2020 e il 2022 – approda a Palazzo Madama la proposta di legge con cui il senatore del Pd, Mauro Laus, chiede di «salvaguardare il diritto costituzionale delle persone non autosufficienti a ricevere anche in casa un piano di assistenza e di cura adeguato, senza più disparità di trattamento e di tutele rispetto a coloro che scelgono e ottengono il ricovero in Rsa». Due visioni non contrapposte, che si incardinano però su una polemica che ha già visto finire ai “ferri corti” con Palazzo Civico l’assessore al Welfare della Regione, Chiara Caucino, alla quale la sindaca Chiara Appendino e la vicesindaca Sonia Schellino avevano chiesto un incontro urgente. «Peccato non abbia mai risposto alla richiesta» assicurano dal Comune. A Palazzo Lascaris, intanto, insorge il Pd.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++