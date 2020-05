La Regione dà il via libera: tamponi a poliziotti penitenziari e detenuti in tutto il Piemonte

Via libera della Regione Piemonte alla richiesta del Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, di sottoporre i poliziotti penitenziari in servizio negli Istituti e servizi regionali ai test ematici e ai tamponi per l’emergenza Covid-19. Accertamenti che saranno estesi

anche a tutti i detenuti del Piemonte.

Lo annuncia Vincenzo Coccolo, Commissario straordinario regionale, in una lettera inviata al Segretario Regionale del Piemonte Vicente Santilli, sottolineando come sia necessario che “il medico competente della Polizia penitenziaria si coordini col medico competente dell’ASL di riferimento al fine di individuare le priorità, i tempi e i modi per l’esecuzione del test in questione, che sarà eseguito presso l’ASL di competenza”.

Santilli esprime “soddisfazione” per la risposta di Coccolo, che ringrazia, e auspica “che le Direzioni delle carceri regionali predispongano tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione a questi importanti accertamenti sanitari, che sono fondamentali per la

sicurezza sociale”.

Apprezzamento al Commissario straordinario Coccolo anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Ringrazio la Regione Piemonte e la struttura del Commissario straordinario regionale per l’emergenza Covid-19 per questa importante disponibilità. Anche alla luce dei tanti contagiati e di già due decessi nella Polizia Penitenziaria avvenuti, sono fondamentali per preservare i poliziotti penitenziari del Piemonte e gli stessi ristretti da eventuali contagi incontrollabili in carcere”.