LA RESTAURO-DAL PASSATO AL PRESENTE PER MOBILI SENZA TEMPO

La REStauro è un laboratorio di idee, in cui saperi antichi e stili moderni trovano il loro connubio ideale. Ecco riassunta la filosofia di questa bottega, in via Piedicavallo vicino a Piazza Rivoli, ideata dalla giovane Letizia Bertone, laureata presso la Facoltà di Architettura di Torino e con in tasca

la qualifica di “Restauratore di beni lignei” conseguita a Firenze. < L’intenzione di confrontarsi con manufatti appartenenti a diversi periodi storici, non solo antichi, mi spinge a creare uno spazio più simile ad uno studio professionale, per “restaurare” l’immagine stessa del restauratore>, spiega Letizia.

Restaurare la propria casa ed i propri oggetti per donar loro nuova vita è molto meglio che acquistare mobili nuovi. Perché? Per tre semplici motivi: qualità dei materiali, convenienza e sostenibilità.

La Restauro all’esterno può sembrare la piccola bottega di una volta, ma è entrando che si percepisce qual è il suo potenziale: uno spazio dotato di macchinari moderni a basso impatto ambientale, illuminati dalla luce naturale e ben organizzati per una molteplicità di lavorazioni, che ormai si faticano a trovare.

I servizi proposti sono:

– trattamento antitarlo;

– restauro ligneo, strutturale ed estetico di mobili, persiane, portoni;

– verniciatura a cera e gommalacca “a tampone”;

– produzione artigianale di oggetti torniti come penne e piatti, con l’utilizzo di legni pregiati e resina;

– rinnovamento in chiave moderna (decapato, Shabby Chic, ecc..).

La Restauro, via Piedicavallo, 37/C (prossimità Piazza Rivoli e Parco della Tesoriera) Torino; 339.1597871

Orari (indicativi, si consigliano telefonata o messaggio): 9,30-18,30

Disponibilità parcheggio in interno cortile privato