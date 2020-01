LA RESTAURO- MOBILI, INFISSI E COMPLEMENTI: TUTTO TORNA ALL’ANTICO SPLENDORE

Riportare a nuova vita mobili, infissi e complementi d’arredo: è questa la missione quotidiana di Letizia Bertone e per questo è nata La REStauro.

Una bottega, come si usava una volta, ma dalla concezione molto moderna. In via Piedicavallo, a due passi da piazza Rivoli e dalla Tesoriera di Torino, la titolare ha creato un ambiente nel quale ha radunato macchinari moderni a basso impatto ambientale, illuminati dalla luce naturale e perfettamente organizzati. Con questi si occupa di restauro ligneo, strutturale ed estetico di mobili, persiane, portoni. Ma anche di trattamento antitarlo, verniciatura a cera e gommalacca “a tampone” e rinnovamento in chiave moderna, oltre alla tornitura di legni pregiati. Inoltre Letizia Bertone è anche in grado di fornire una consulenza riguardo l’arredamento in generale.

La REStauro, via Piedicavallo, 37/C Torino.

Telefono 334.1683619.

Orari di massima (consigliati telefonata o messaggio): 9.30-18.30.

Disponibilità parcheggio in interno cortile privato