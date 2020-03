«Per la rianimazione solo duecento posti». Ma ora c’è un vaccino

«I letti nei reparti di rianimazione e nei reparti di medicina potrebbero non essere sufficienti a rispondere alle necessità dei pazienti». È il grido di allarme dei medici ospedalieri riuniti nel sindacato Anaao Assomed Piemonte, di fronte all’aumento dei casi positivi per coronavirus e all’allentamento delle misure di restrizione previsto dalla Giunta regionale, da mercoledì. Ma una speranza per l’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus arriva da Israele, dove pare che una équipe di ricercatori possa battere tutti sul tempo per quanto riguarda la produzione di un vaccino, entro tre settimane. La notizia (ripresa da Il Giornale) è del Jerusalem Post che ha riportato le dichiarazioni del ministro Ofir Akunis. Nell’ambiente sanitario piemontese, però, in attesa che arrivi l’antidoto, c’è preoccupazione perché i letti in rianimazione nella regione, secondo i dati di Anaao Assomed, sono circa 250 «e registrano già ora tassi di occupazione elevati – rimarca il sindacato -. Un aumento di ricoveri per infezione potrebbe compromettere la possibilità di ricovero dei malati che richiedono cure intensive».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++