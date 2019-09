La “ricetta” di Cirio dal lavoro alla sanità. «Serve autonomia»

L’annuncio ai lavoratori arriva fuori dai cancelli dell’Embraco a Riva di Chieri. «Ho parlato personalmente con il sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, che è stata molto disponibile. Ha prestato giuramento poche ore fa e questa è la prima vertenza che le arriva sul tavolo. Le scriveremo per ribadire la richiesta di convocare con urgenza il tavolo di crisi». Alberto Cirio è più che determinato. «Il tema del lavoro è in assoluto quello principale per la mia giunta, perché è quello che più mi viene sollecitato dalla gente, ogni giorno». E da questo assunto partirà il «grande piano per la competitività del Piemonte» che Cirio presenterà entro la fine dell’anno.

