La ricetta non è gratis

Torneremo, certo che torneremo a farci una pinta al pub, magari anche prima di quanto temevamo. Però magari staremo al bancone da soli, ben distanziati dagli altri, e davanti a noi ci sarà un pannello trasparente da cui passeranno i bicchieri e dove infileremo la carta di credito per pagare senza scambio di denaro, potenzialmente infetto. E l’espresso alla macchinetta dell’ufficio ce lo berremo da soli, sostando solo il tempo necessario per prendere il bicchiere, quindi addio alle scenette da “Camera caffè”.

In compenso non sarà più considerato indice di produttività macerarsi in lunghe riunioni con tanti cervelli assieme nell’erronea convinzione che chi non partecipa vuol dire che non lavora. E il tempo in azienda sarà ridistribuito, magari faremo una settimana in ufficio e una a casa. O in fabbrica si faranno turni diversi. Ma ripartiremo, con concezioni diverse e con nuovi strumenti della quotidianità, che sia la mascherina o che sia la App per il tracciamento dei contatti. Sono persino affascinanti le idee degli esperti, i progetti sul disegno di una società che si fonderà molto di più sulla fruibilità delle tecnologie, ma al tempo stesso si confronterà con le paure più ataviche come quella di un virus. Perché ripartire bisogna, ma non perché lo dica Confindustria o lo suggeriscano politiche varie: semplicemente perché è impossibile reggere a lungo con il blocco totale, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico. Ma non sarà indolore, neppure se avremo una minima garanzia di aver passato il peggio, epidemiologicamente parlando. Perché saremo più poveri, perché molti prezzi saranno saliti e quasi certamente aumenterà l’inflazione.

Anche i brillanti progetti dei ricercatori hanno un difetto: ridisegnare fabbriche e uffici ha un costo e solo i grandi potranno sostenerlo. Per gli altri cosa farà lo stato, a parte consegnare la ricetta della task force? Che sarebbe come se un medico ci prescrivesse una cura aggiungendo «ora chieda a un altro dottore come pagarla». Twitter: @AMonticone