La rinascita di Aurora: dalla Nuvola Lavazza fino al Cecchi Point

Lo chiamano quartiere della periferia anche se dal centro di Torino dista poi qualche centinaio di metri. Borgo Aurora, uno dei quartieri più popolosi della città, è da sempre un posto pieno di contraddizioni: da un lato le riqualificazioni e l’arrivo di realtà importanti come la Lavazza, dall’altro l’abbandono di alcune piazze che gridano e sperano in un futuro migliore.

Le due facce

Oggi Aurora si presenta letteralmente spaccata in due zone: quella orientale, che si sviluppa a partire dal Borgo Rossini e al corso Palermo fino all’incrocio con la via Bologna, è in forte espansione per diversi fattori tra cui si segnalano la maggior vicinanza al centro storico di Torino, la presenza del nuovo polo universitario, la restaurata sede dell’Italgas ma anche e soprattutto la presenza della Nuvola Lavazza coi suoi 600 nuovi lavoratori e dello Iaad.

