La ringhiera cede: ladro acrobata precipita nel vuoto dal secondo piano. Morto

Ha perso la vita precipitando da un palazzo dove si era intrufolato, insieme con un complice, nel tentativo di svaligiare un alloggio. E’ successo la scorsa notte a Santhià nel Vercellese: lo sfortunato “ladro acrobata” aveva 30 anni.

ALCUNI CONDOMINI DANNO L’ALLARME

A dare l’allarme sono stati alcuni condomini, spaventati dai rumori provenienti dalla casa visitata dai due topi d’appartamento. L’alloggio, infatti, doveva essere vuoto perché i proprietari erano in vacanza. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri.

LA RINGHIERA CEDE E LUI PRECIPITA

In men che non si dica i militari sono giunti sul posto. Vistosi scoperto, uno dei due malviventi è fuggito calandosi da una grondaia; l’altro, un cittadino di nazionalità albanese, ha tentato a sua volta di dileguarsi, ma è precipitato dai circa 9 metri del secondo piano dopo che la ringhiera alla quale si era aggrappato, ha ceduto sotto il suo peso.

MORTO DURANTE IL TRASPORTO IN OSPEDALE

L’uomo, immediatamente soccorso, non ce l’ha fatta: è morto durante il trasporto in elicottero al Cto di Torino.