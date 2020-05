«La ripartenza è lenta». Le aziende e gli operai fanno fatica a rialzarsi

La “Piccola Ruhr” del Canavese, il polo industriale della zona di Rivara, Forno e Busano ora teme per la Fase 2.

Non sono passate neppure due settimane da quando, il 4 maggio scorso, le numerose aziende, in particolare quelle dello stampaggio a caldo, hanno ripreso a produrre. Eppure c’è un cauto ottimismo, e molta preoccupazione su questa ripresa e su quanto tempo ci vorrà per ricostruire i ritmi precedenti (che già non erano come ai tempi d’oro). Di questa preoccupazione si fa portavoce il sindaco di Busano, Giambattistino Chiono, un vecchio leone della politica locale che conosce da decenni la storia industriale della zona. «Le aziende attendevano da settimane di riaprire – racconta Chiono – ma la ripresa è stata davvero lenta. Le necessarie misure di sicurezza, la garanzia di distanziamento, dell’igienizzazione ha costretto gli imprenditori ad ottimizzare gli spazi, ridurre gli operai presenti nei turni, e molto altro. La nostra area industriale vive molto di commesse dall’estero, commesse che sono venute a mancare trattandosi di una crisi globale e che ora non riprendono o lo fanno alla stessa lentezza ed irregolarità che nel resto d’Italia». Insomma molta incertezza che crea logicamente preoccupazione «anche perché non siamo più ai tempi d’oro dove non avevamo praticamente concorrenza grazie alla qualità e la capacità delle nostre aziende. La globalizzazione ci ha inferto duri colpi come le precedenti crisi economiche».

