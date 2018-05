La rissa alla partita degli Esordienti: due tredicenni al pronto soccorso

Ancora violenze sui campi del calcio giovanile: l'ultimo sconcertante episodio in un match del torneo Ferradini

Botte da orbi in campo tra calciatori; pubblico che lascia gli spalti forse non solo per sedare la rissa.

Non è l’immagine del dopo partita in uno stadio sudamericano, ma lo scenario sconcertante di un campetto di calcio di periferia dove i protagonisti sono esordienti, cioè ragazzini di età compresa tra i 12 e i 14 anni e il pubblico è per lo più rappresentato da genitori convinti che i loro figli possano diventare i Maradona del futuro.

Un parapiglia: questo è ciò che è accaduto venerdì scorso nel campo di calcio del Lucento dove la compagine di casa affrontava la squadra del Settimo, un match del torneo Ferradini.

