La rivalità infinita

Torino e Milano non hanno proprio la vocazione ad andare d’accordo… Capita sempre un momento in cui le frizioni tra due delle principali città italiane (ciascuna delle quali si ritiene, per motivi diversi, una capitale) tornano in auge. In questi giorni, assistiamo a un batti e ribatti su due fronti, quello del Salone del Libro e quello delle Olimpiadi. Il secondo è fresco di giornata: dal momento che la candidatura a tre è naufragata, tornano di moda le candidature singole, che il governo è pronto ad appoggiare purché non debba scucire un euro. Ed ecco che il presidente della Regione Lombardia salta fuori con un «Torino si ritiri, faccia il sacrificio». Sacrificio per un bene superiore? Chiara Appendino giustamente non gliele manda a dire e bolla come «arrogante» questa presa di posizione. Uno scambio di vedute che assume un certo peso considerando che i due sono rappresentanti delle forze politiche al governo… Per i Giochi è evidente che a questo punto urge una posizione del Coni che sia un po’ meno pilatesca. Per il Salone del Libro, invece, Torino ha respinto l’offerta di fusione di Milano, che non è ben chiaro a chi dovesse servire: se a Torino per uscire da una situazione non facile o a Milano per non ammettere che altrimenti rottamerà Tempo di libri. Insomma, non siamo in clima da “gentleman agreement”. Ah, anche in questo caso sono intervenuti i rappresentanti del governo: «Tuteleremo il Salone». Ma non scucendo denaro per acquistare il marchio. Morale della favola, non sarà che rischiamo di fare come i capponi di Renzo?