La rovesciata di Ronaldo alla Juve è il “Gol della stagione” per l’Uefa

La rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus nell’andata dei quarti di finale dell’ultima Champions League è stata proclamata “Gol della stagione 2017-18”. Lo ha deciso l‘Uefa, che ha annunciato la decisione con una nota sul suo sito ufficiale.

La prodezza di CR7 ha sbaragliato la concorrenza per la bellezza del gesto atletico e per la sua rilevanza, visto che è stata realizzata dal calciatore all’epoca in forza al Real Madrid in una fase decisiva della competizione, nelle fasi finali della stessa.

Peraltro, come confessato dallo stesso Ronaldo, gli applausi dei tifosi juventini dello Stadium subito dopo la prodezza non hanno lasciato indifferente l’asso portoghese, che ha poi scelto la Juve come futura squadra.

“Grazie a tutti coloro che hanno votato per me. Non dimenticherò mai quel momento, specialmente la reazione dei tifosi nello stadio”, il messaggio social con cui il portoghese ha inteso ringraziare i fan che hanno votato per il suo gol.