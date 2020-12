La Rsa cerca addobbi natalizi. L’appello lanciato su Facebook

L’appello sui social per cercare gli addobbi natalizi. La casa di riposo di via Gradisca 10, una struttura gestita dalla cooperativa sociale Kcs Caregiver, fino all’anno scorso addobbava i suoi locali per le festività grazie al ricavato delle lotterie. Ma quest’anno, complice l’emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzare le estrazioni a premi e così è stato lanciato un appello tramite Facebook. Chiunque abbia a casa propria, in eccesso, degli addobbi natalizi o delle ghirlande, oppure quei babbi Natale che di solito si appendono ai balconi, o altri festoni, può consegnarli alla reception della casa di riposo di Santa Rita e fare così felici i nonnini e le nonnine che vi sono ospitati. «La nostra struttura è molto grande – spiega la dipendente che ha lanciato l’appello via social – ma vogliamo che i nostri ospiti, specialmente in quest’anno difficile, siano inondati di una bella atmosfera natalizia.

