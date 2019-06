La Rubbianetta – Estate ragazzi a cavallo nella natura della Mandria

Con l’estate ormai alle porte è impossibile non tornare a parlare della splendida struttura immersa in una delle aree più belle di Torino, La Mandria, dove, dalla parte di Druento, c’è La Rubbianetta, il centro per il cavallo allestito nell’omonima cascina risalente al 1853. Si tratta di una struttura d’eccellenza del mondo equestre, in grado di offrire alla propria clientela servizi di: scuderizzazione e addestramento di cavalli, scuola di equitazione, scuola pony, pensione per cavalli fine carriera. Un luogo per appassionati e non, famoso per passeggiate a cavallo all’interno dello splendido parco e che offre ai bambini l’interessante opportunità di trascorrere le tante settimane di pausa dagli impegni scolastici a contatto con la natura. Grazie all’estate ragazzi a cavallo che inizierà il prossimo 10 giugno. Questa particolare avventura prevede 11 settimane (fino al 6 agosto, dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre) durante le quali i bambini potranno divertirsi nella splendida location con: giochi, lezioni di equitazione, giochi in sella, piscina, compiti, giochi di squadra, visite nel parco, pranzi, e tante altre attività all’aria aperta. Ma c’è di più, perché per i bambini oltre i 10 anni esiste la possibilità di pernottamento all’interno della Rubbianetta per tutta la settimana.

«La nostra cascina è dotata di una foresteria con bar e nove camere, è quindi possibile per noi ospitare i bambini per offrire loro non una semplice estate ragazzi ma un soggiorno vero e proprio che li trasformerà» ovviamente in meglio grazie all’esperienza con i cavalli.

I genitori possono stare tranquilli perché i loro piccoli saranno seguiti e accuditi da educatori esperti e titolati. La Rubbianetta è un luogo dal fascino indiscusso che conquisterà grandi e piccini per un’estate indimenticabile e assolutamente da ripetere.

Indirizzo: strada Rubbianetta, Druento

Telefono: 345.1393936

Per le passeggiate Antonello: 331.8259797

Orario: 8-20 (chiuso il lunedì tranne in estate quando la struttura è sempre aperta)

Sito: www.larubbianetta.com