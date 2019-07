LA RUBBIANETTA – Passeggiate a cavallo anche di notte. E per i bimbi prosegue l’estate ragazzi.

Con il caldo di queste settimane e in vista del mese di agosto, non c’è niente di meglio del verde della Mandria per una gita fuori porta in cerca di refrigerio. È fra i prati nobiliari e unici dello splendido parco, dalla parte di Druento, che nasce La Rubbianetta, il centro per il cavallo allestito nell’omonima cascina risalente al 1853.

Si tratta di una struttura d’eccellenza nel mondo equestre che offre: scuderizzazione e addestramento di cavalli, scuola di equitazione, scuola pony, pensione cavalli a fine carriera. Un luogo per appassionati e non, che in questo periodo si presta in particolar modo a passeggiate a cavallo anche in notturna, visto il caldo, sempre accompagnati da una guida esperta al servizio di grandi e piccini intenti a esplorare i luoghi dove i Savoia si dedicavano alla caccia.

E per i bambini a partire dai 6 anni (fino al 6 agosto, dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre) continua l’estate ragazzi a cavallo che darà inoltre la possibilità, a chi lo desidera, di lasciare i bambini dai 10 anni in su a dormire per un’intera settimana accuditi da educatori esperti e titolati. Nella struttura presenti anche una foresteria, saloni per congressi, feste, da affittare in ogni momento dell’anno.

La Rubbianetta, strada Rubbianetta, Druento.

Telefono: 345.1393936, per le passeggiate contattare il signor Antonello al 331.8259797.

Orario: 8-20 (chiuso il lunedì tranne in estate quando la struttura è sempre aperta).

Sito Web: www.larubbianetta.com