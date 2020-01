LA RUBBIANETTA- PASSEGGIATE A CAVALLO E PERNOTTAMENTO DA SOGNO NEL PARCO DE LA MANDRIA

Nel cuore da La Mandria c’è il regno dei cavalli; è La Rubbianetta, un centro ippico d’eccellenza, ma non solo. Con l’inizio dell’anno sono ricominciate le passeggiate a cavallo (con guida esperta), anche con la possibilità di pernottamento per i clienti, grazie alla foresteria dotata di nove confortevoli camere, e di ricovero per i cavalli. Ma La Rubbianetta è anche scuola di equitazione, per principianti o meno. Inoltre la struttura della cascina, ammodernata, si presta perfettamente per ricevimenti di ogni genere, anniversari, feste private, meeting aziendali. C’è una sala per convegni e meeting e La Rubbianetta attraverso il consorzio Ageform è anche Ente formativo accreditato dalla Regione Piemonte.

La Rubbianetta, strada Rubbianetta, Druento.

Telefono: 345.1393936, per le passeggiate contattare il signor Antonello al 331.8259797.

Orario: 8-20 (chiuso il lunedì).