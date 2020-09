La salute degli occhi al primo posto e c’è la promozione per i bambini

Ottica Vason è da 90 anni un punto di riferimento per i torinesi

Si trova in via Bligny 9

Da più di novant’anni tutti i torinesi che vogliono vederci chiaro si rivolgono all’Ottica Vason, perché sono cambiati tecniche, modelli e ricerche ma la professionalità è rimasta la stessa. Professionalità che fa rima con convenienza, fatti di sconti e promozioni concrete. Quella attualmente in corso e che andrà avanti fino al 30 novembre prossimo, è dedicata ai bambini. Acquistando un paio di occhiali per loro, infatti, una lente su due sarà in omaggio, anche con possibilità di trattamento antiriflesso luce blu e/o lenti fotocromatiche transitions.

Ottica Vason, che tramanda con successo una lunghissima tradizione di famiglia e oggi è nelle mani dell’ultima generazione con Angelo e Fabrizio, propone una gamma amplissima di servizi: occhiali da vista e da sole, controllo della vista, lenti a contatto, manutenzione gratuita e i giusti consigli per tutti.

Ottica Vason, via Bligny 9 Torino. Orari: da martedì a sabato 9-13, 15-19, lunedì aperto solo al pomeriggio. Contatti: 011.19717694, https://www.facebook.com/otticavason/