La salute dei denti merita un professionista, qui ci sono i migliori

Lo Studio Dentistico Gonzalez è diventato sempre più un punto di riferimento a Torino per chi cerca competenza e professionalità.

Si trova in via Foscolo 21

I denti e la bocca hanno bisogno di uno specialista e per questo negli anni lo Studio Dentistico della dottoressa Tatiana Gonzalez è diventato sempre più un punto di riferimento a Torino per chi cerca competenza e professionalità. Tutto parte della lunga esperienza della dottoressa e del suo staff, che propone servizi di diagnosi. prevenzione e cura per tutto quello che riguarda il cavo orale.

Le migliori attrezzature, tutte di ultima generazione, ce una grande attenzione per la sicurezza del paziente. Oltre alle normali procedure di sterilizzazione, è arrivato anche un nuovo apparecchio per l’abbattimento della carica batterica e virale. Tra i punti di forza, protesi dentali, implantologia, ortodonzia e parodontologia, chirurgia orale e igiene dentale, ma anche odontoiatria pediatrica.

Studio Dentistico Tatiana Gonzalez, via Foscolo 21 Torino. Contatti: 011.6566203, studio.gonzalez@outlook.it Orari: lunedì 9-13, martedì 14-21, giovedì 14-20, venerdì 14.30-18.30.