La salvezza dista 4 punti. Ma il Toro di mister Longo perde sempre in trasferta

Quattro punti alla meta: il Toro non ha ancora centrato la salvezza aritmetica, ma comincia a vedere il traguardo. Il pareggio ottenuto contro l’Hellas Verona e la contemporanea vittoria del Lecce sul Brescia ha avvicinato i salentini ai granata, che comunque restano con un margine confortante di sei lunghezze di vantaggio. Servono una vittoria e un pareggio nelle ultime tre partite, sempre che il Lecce sia in grado di fare l’en plein nella settimana che porterà al termine della stagione. «Sappiamo che dietro le concorrenti non molleranno di un centimetro, ma non molleremo nemmeno noi» il grido di battaglia di Moreno Longo, voglioso di chiudere la questione domenica contro la Spal. Ma il rendimento esterno del tecnico è incredibilmente negativo.

