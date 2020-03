La sanità si è fermata. Chiusi gli ambulatori e stop alle operazioni

Porte chiuse ai parenti in corsia, niente visite ambulatoriali e operazioni chirurgiche limitate alle urgenze o agli interventi oncologici. La sanità del Piemonte cerca di esorcizzare il collasso del sistema di fronte all’emergenza coronavirus. E per correre ai ripari, almeno sulle forniture, la Regione ha già completato l’acquisto di un milione di mascherine «a 40 centesimi di euro al pezzo», come spiegano dall’assessorato alla Sanità, senza nascondere che il costo sia cresciuto del 40% dall’inizio dell’epidemia. Che il sistema fosse in affanno era ipotizzabile già da lunedì e il primo segnale concreto è stato un avviso arrivato di prima mattina ad alcuni pazienti ricoverati in ospedale.

