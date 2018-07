La scelta del futuro

Mai come in questi giorni della tragedia di Sergio Marchionne e della rivoluzione in seno a Fca, Torino ha guardato dentro di sé interrogandosi sull’orgoglio indiscutibile di quel suo essere (o essere stata) Capitale dell’auto. Vestigia del passato? O rivendicazione delle professionalità che ancora esistono sotto la Mole? Oggi Fca è il settimo produttore mondiale di automobili, ma Torino non è più la sua “company town”. Ci sono gli stabilimenti di Mirafiori e soprattutto di Grugliasco, ma c’era un tempo in cui le fabbriche di motori e del grande indotto erano ovunque nella nostra città. Un’epoca che è finita progressivamente, comprensibilmente. Ma i resti sono ancora qui. Scheletri di capannoni, muri anneriti, tracce di disperati e degrado. Dove c’era la Lancia, dove c’era la Grandi Motori. Non è questione di dire «qui Fiat non c’è più», ma di chiedersi «perché non è stato fatto qualcosa di queste aree?».