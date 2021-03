LA SCENOGRAFA PAOLA BIZZARRI. «Ho ricostruito la Sistina per Moretti»

Sarà un festival di prime volte, il Glocal al via dall’11 marzo: la prima volta senza sala cinematografica (sarà tutto su streeen.org), la prima volta in cui il premio alla carriera Riserva Carlo Alberto andrà a un personaggio non piemontese, la scenografa romana ma torinese d’adozione Paola Bizzarri, e la prima volta in cui viene premiata una figura professionale solitamente dietro le quinte.

Paola, un riconoscimento importante per una carriera che spazia da Nanni Moretti a Carlo Mazzacurati, da “Braccialetti rossi” a “Dolcissime”. Se lo aspettava?

«No, arriva del tutto inaspettato. Ovviamente mi fa piacere che il Piemonte, regione in cui vivo e lavoro da più di 20 anni, mi riconosca come una sua risorsa. Io lavoro ovunque, ma qui ho un rapporto consolidato e mi sento a mio agio soprattutto grazie ai tanti collaboratori e alle mie bravissime assistenti. Merito anche della Film Commission e del suo team».

Lunedì alle 19 nella cerimonia di premiazione ci sarà con lei Silvio Soldini, il regista con cui ha lavorato più spesso.

«Con Silvio ho un rapporto particolare, è un regista che quando prepara un film gioca e fa giocare tutti, tra me e lui nel tempo si è stabilita una particolare sintonia di stimoli e di riflessioni, un gioco delle parti che a volte si inverte. Con “Pane e tulipani” è iniziata una collaborazione che dura da vent’anni, sempre con lo stesso entusiasmo. Con lui è come giocare a ping pong con le idee; puoi fare tante ipotesi in libertà e poi, in qualche modo, tutto tornerà utile. A Torino abbiamo girato “Il comandante e la cicogna” e torneremo con il prossimo film».

Come mai ha scelto il mestiere di scenografa?

«Mi piace tutto del mio lavoro, in special modo la possibilità che mi dà di fare esperienze di vita, conoscere posti e realtà diverse, immergersi in mondi dove non arriveresti mai. Arriviamo ad indagare sui luoghi prima di tutti gli altri componenti di una troupe. Dobbiamo scegliere le location, progettare gli ambienti e arredarli. La cosa più entusiasmante è la collaborazione con tutti i reparti al fine di realizzare una storia dove ogni scelta corrisponda al punto di vista del regista».

In un curriculum ricco come il suo, spicca il lavoro fatto per “Habemus Papam” di Nanni Moretti, in cui ha dovuto ricostruire addirittura la Cappella Sistina.

«Nanni è una persona di un’intelligenza sottile e lavorare con lui significa dover essere convincenti. È intransigente, è molto esigente, per lui nulla è dato per scontato. Ogni proposta deve essere motivata, prima che si convinca è necessario per lui valutare tutte le possibili valenze di una scelta, tutte le ambiguità che quella stessa scelta può determinare. In “Habemus papam” ho ricostruito i tre balconi di San Pietro. Nanni Moretti voleva che gli attori si muovessero in un ambiente vero e “completo”, perché lui non ama gli effetti speciali. All’inizio ero un po’ in crisi, perché il margine di errore su una costruzione così imponente era davvero minimo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta!».