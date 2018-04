Non è che, se non capitano casi tragicamente eclatanti come la Thyssen, vuol dire che vada tutto bene. Sul lavoro si muore ancora e i numeri sono quelli di una autentica strage, seppur diluita nel tempo: 21 vittime in Piemonte nel giro di tre mesi. Alla vigilia del 1° maggio occorre riflettere su questi dati e su altri che fotografano il pianeta lavoro.

Perché, accanto a casi che esplodono mediaticamente coinvolgendo ministri e notabili, c’è una quotidianità fatta di trasformazioni, di precarietà e di incertezze. Ci sono nuove forme di occupazione, contrattualmente parlando, che vengono accostate alla cosiddetta flessibilità. Ma esistono addirittura nuovi tipi di lavoro per cui non esiste una normativa da applicare. Una sorta di grande zona grigia che sta accanto alle vicende Embraco o Italiaonline, ai processi Foodora, ma che rappresenterà sempre più la norma della società che verrà.

Meno garanzie e più flessibilità? Questo in un mondo perfetto. Se traducessimo “flessibilità”con “libertà”. Ma sappiamo tutti che così non è. Ci sono studi e storie che diventano (e noi dei media dovremmo ammettere quanto ne siamo responsabili) sorte di spot della trasformazione, quasi fosse sempre una conquista sociale urlare «via la schiavitù del posto fisso». Certo, tutto bello e auspicabile: se non fosse che poi, dall’altro lato, per firmare un contratto d’affitto o accendere un mutuo vengano richieste garanzie in cui questa strombazzata libertà non trova posto. La schizofrenia del sistema, mi verrebbe da dire.