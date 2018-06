La scialuppa strapiena

Gli accoglioni (gli apostoli dell’accoglienza indiscriminata degli immigrati, quelli che invocano i “corridoi umanitari” per far venire qui chi vuole senza fargli spendere un soldo) parlando di migrazioni dei popoli usano il termine “epocale” per dire che si tratta di fenomeni sempre avvenuti, ineluttabili, inarrestabili, connessi all’evoluzione stessa del mondo abitato. Ma mentono sapendo di mentire.

Intanto i popoli sono sempre stati numericamente proporzionati agli abitanti del mondo conosciuto. Tutti i Vandali, per esempio, erano 80mila, sarebbe bastato lo stadio olimpico a contenerli. Nel 5000 a.C. al tempo delle grandi trasmigrazioni dei popoli indoeuropei verso occidente, il mondo aveva 20 milioni di abitanti, 160 milioni alla nascita di Cristo, 450 alla scoperta delle Americhe, un miliardo e mezzo ai primi del ‘900, quando emigrarono i nostri trisnonni nelle Americhe e in Australia.

Oggi siamo 7,6 miliardi, e si sono aperte le cateratte della migrazione dal terzo al primo mondo. È comprensibile, perché l’uomo cerca sempre di andare dove sta meglio, ma siccome in tre quarti del mondo si sta peggio che qui, se venissero tutti saremmo travolti. Non ci sarebbero case, cibo e lavoro per tutti, si scatenerebbe un’orribile guerra per bande, la vita non varrebbe un soldo.

Persino i figli degli immigrati di oggi, quelli dei gommoni, fra trent’anni saranno in prima fila a fare argine contro i loro compatrioti in arrivo perché se sei arrivato terzultimo su una scialuppa strapiena che affonderà appena ci salirà altra gente, cerchi di lasciare in acqua il penultimo e l’ultimo. È una verità dura da accettare, ma le cose stanno così. L’accoglienza non può essere illimitata.

