La scimmia fotografa

Storia curiosa: il fotografo David Slater lascia incustodita la macchina fotografica nella giungla indonesiana. Uno scimpanzé (un bonobo, poi chiamato Naruto) la prende, ci gioca, e scatta senza volerlo dei selfie nitidi e affascinanti, che fanno il giro del web. Slater li pubblica in un libro, e un’associazione animalista (la Peta, People for the Ethical Treatment of Animals) gli fa causa rivendicando i diritti d’autore delle foto a nome della scimmia.

Pochi giorni fa la Corte d’Appello di San Francisco dà ragione al fotografo: la legge sul copyright non si applica agli animali perché essi non hanno “personalità giuridica”. I pareri sul rapporto uomo-animali mutano secondo i tempi, i ceti e i paesi. In occidente oggi siamo più ricchi, e quindi più inclini a preoccuparci degli animali.

Il movimento animalista si batte contro il loro uso per esperimenti, la loro caccia, la loro sofferenza in genere. I vegetariani contro il loro uso come cibo. Ma considerarli titolari di diritti fin qui riservati (e non dappertutto) agli umani è problematico. Posso capirlo come provocazione per attirare l’attenzione sull‘animalismo, ma se estendiamo il problema dei diritti dobbiamo pagare stipendio e contributi da badanti ai cani da compagnia, da sorveglianti a quelli da guardia, di accompagnamento a quelli per ciechi?

E a chi per loro, dato che i “padroni” sono gli utenti dei servizi? Oppure pagarli a loro in crocchette, ossi e bocconcini? Speriamo solo che la crisi globale non costringa in futuro i nostri discendenti a non porsi più queste domande, tornando a cacciare piccioni, topi, nutrie e serpi per sfamarsi, come i loro avi durante guerre e carestie.

