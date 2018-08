La scomparsa di Elisa tra i litigi con i vicini e un uomo misterioso

Rapporti tesi per un diritto di passaggio negato. «Lei era uscita di casa per un incontro galante»

A Pont Canavese Elisa Gualandi 54 anni, assistente sociale del comune di Torino, aveva deciso di trasferirsi, lasciando in città i ricordi e gli amori finiti di una vita. A marzo aveva acquistato una baita per 15mila euro, ma dal 6 di giugno la donna è scomparsa. Le ricerche febbrili non hanno dato alcun esito. La sorella Silvia è certa: «Elisa è morta», ma non vuole aggiungere altro: «Lasciatemi elaborare il lutto». Nei giorni scorsi, però, era stata proprio lei a dire: «Mia sorella non si sarebbe mai allontanata senza avvertire nessuno. Non avrebbe mai lasciato il suo gatto “Topino”, è stata rapita»

