La scoperta dei carabinieri: nella scatola abbandonata in strada c’è un pitone

E' successo in via De Amicis a Venaria Reale

Nella scatola di cartone abbandonata in strada c’era un serpente. E’ la scoperta fatta questa mattina dai carabinieri, poco dopo le 9, in via Edmondo De Amicis a Venaria Reale (Torino). Qui, infatti, i militari dell’Arma, insospettiti dal pacco, lo hanno controllato scoprendovi un grosso pitone.

IL RETTILE AFFIDATO AI VETERINARI

Il rettile, in buone condizioni e privo di un chip identificativo, è stato e affidato a personale specializzato della facoltà di medicina veterinaria di Grugliasco. I carabinieri, nel frattempo, indagano per identificare il proprietario del serpente.