Le conseguenze del terremoto in azienda in un video effettuato da un impiegato

Certo che se la saranno vista davvero brutta: dati gli effetti della scossa di terremoto, documentati nel video, l’intensità del sisma deve essere stata assolutamente impressionante.

Scampato il pericolo, l’impiegato di questa azienda filma tutto per rendere conto dei danni provocati dal movimento tellurico. Gli squarci nella parete sono assolutamente impressionanti: ma per fortuna, l’edificio è rimasto in piedi.