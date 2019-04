La scuola nel mirino dei ladri: saccheggiate le macchinette

Computer spariti e macchinette delle bevande saccheggiate. È stato un ponte del 25 aprile decisamente amaro per la scuola per stranieri Cpia 2 (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di via Bologna 153. Professori, dipendenti e studenti non ci potevano credere ieri mattina quando sono entrati e hanno trovato la scuola messa a soqquadro. I ladri, arrivati dal retro, si sono arrampicati fino al terzo piano armati di tronchesi e hanno tagliato due sbarre di ferro delle grate, per poi rompere il vetro della finestra e intrufolarsi all’interno della struttura. La furia vandalica è ancora ben visibile sui tre distributori forzati.

«Non hanno rubato solo le monete – spiega Francesca, coordinatrice scolastica -, ma anche merendine e lattine». I predoni sono poi entrati nell’ufficio della dirigenza scolastica impossessandosi di due computer portatili. «In questo modo – fanno presente i professori – queste persone sono venute in possesso di dati sensibili». Non contenti i ladri hanno anche fatto razzia di alcuni proiettori utilizzati dagli insegnanti.

La scuola ha subito allertato le forze dell’ordine e ieri mattina sono intervenuti i Carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso. «Chi è entrato all’interno della struttura – riflette Nicola, professore di italiano – deve aver avuto un fisico minuto, considerando il piccolo spazio tra le grate piegate».

Certo è che i ladri hanno avuto tutto il tempo di agire indisturbati, «anche perché la scuola è rimasta chiusa per tre giorni, così come il Centro per l’impiego, e qui non c’era nessun controllo» sottolineano i dipendenti. Intanto, a pochi metri da lì, la scuola Salvo D’Acquisto continua a essere occupata abusivamente dagli anarchici. «Questa zona – protestano i residenti – è sempre più abbandonata a se stessa».