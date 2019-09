La scuola non è ancora pronta, le lezioni riprenderanno il 16

Le elementari a Cumiana partiranno una settimana in ritardo. Non sono ancora ultimati i lavori nel nuovo villaggio scolastico composto da 62 containers, che il Comune sta allestendo nel parcheggio di via Michelangelo Ferrero, davanti alle scuole.

La necessità di realizzare questo villaggio è stata dettata dalla chiusura della scuola media Carutti per problemi antisismici, decretata dal commissario prefettizio Marita Bevilacqua, che ha guidato il Comune dopo le dimissioni del sindaco Paolo Poggio. La decisione è stata presa a inizio marzo e gli alunni hanno lasciato le classi il 18 aprile.

Il nuovo sindaco Roberto Costelli, dopo la sua elezione, si è subito messo in moto su due fronti: tamponare l’emergenza e poi cercare una soluzione per il futuro. La direzione scolastica ha deciso di spostare le elementari nel nuovo villaggio, per destinare i locali della primaria ai ragazzi delle medie e proseguire il progetto “classi senza aule”.

Mercoledì si è tenuta una riunione pubblica per fare il punto sui lavori e in quella sede il sindaco, con al fianco il suo vice Giuseppe Levrino, ha annunciato l’inizio della scuola elementare lunedì 16.

Levrino ha anche fatto il punto sulle caratteristiche finali della struttura: composta da 10 aule di 45 metri quadri, un laboratorio, due stanze polivalenti (pensate per la segreteria), un’aula di sostegno, più la direzione didattica e i servizi. Lo scuolabus si fermerà su via Michelangelo Ferrero, in un tratto delimitato da due cancelli. Poi ci sarà un percorso obbligato che porterà i bimbi delle elementari in mensa e in palestra nella loro vecchia scuola, lo stesso percorso, entrando dal cancello principale, sarà seguito dai ragazzi delle medie all’entrata e all’uscita dalla classe.