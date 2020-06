La scure della Corte dei conti Ue. «Tav in ritardo, non conviene più»

Ha quindici anni di ritardo la ferrovia Torino-Lione, un ritardo che pare destinato ad aumentare e a far slittare il completamento oltre la data finora prevista, ossia il 2030, E c’è il forte rischio che, allo stato attuale, l’intera opera non sia più conveniente.

Dopo sette analisi costi-benefici, tutte positive tranne l’ultima eseguita nel 2018 e i cui esiti non sono stati convalidati dalla Francia, adesso è la Corte dei Conti dell’Unione Europea a lasciare sospesa una pesantissima spada di Damocle sul futuro dell’opera, così almeno riferisce il sito d’informazione lo Spiffero. La Corte dei Conti Ue, viene spiegato, ha preso in esame otto grandi progetti a livello europeo nel campo dei trasporti: la linea ferroviaria che collega Estonia, Lettonia e Lituania alla Polonia e che consente un collegamento alla Finlandia; l’alta velocità Torino-Lione; la galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia; il collegamento stradale/ferroviario tra Danimarca e Germania; il collegamento ferroviario ad alta velocità collegante Vitoria in Spagna a Bordeaux in Francia; la via navigabile interna tra i fiumi Senna e Schelda, poi divenuta una rete di vie navigabili interne in Francia e Belgio; l’autostrada A1 in Romania (nel corridoio Reno-Danubio); la linea ferroviaria E59 in Polonia e suo collegamento ai porti di Stettino e Swinoujcie.

