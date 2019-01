«La scure della fattura elettronica cancellerà i negozi in montagna»

L’Uncem lancia l’allarme: la fattura elettronica rischia di essere la mannaia che farà saltare altri negozi o bar nelle zone disagiate e periferiche come quelle montane. I timori sono molti e per questa ragione l’ente ha rilanciato la sua richiesta di una fiscalità differenziata per venire in soccorso a chi lavora in queste aree.

Negli ultimi giorni all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani sono arrivate diverse segnalazioni di chiusure di negozi in zone montane, dalle Alpi agli Appennini, e i dati si fanno sempre più allarmanti: 200 Comuni sono senza un esercizio commerciale e altri 700 sono a rischio avendone meno di tre.

Insomma la desertificazione commerciale è un problema serio che riguarda il 10 per cento dei Comuni italiani e il Piemonte ha un record tutt’altro che invidiabile, stando ai dati del 2017: ben 91 paesi sono rimasti senza un negozio o un bar aperto. Tredici sono nel Torinese: Angrogna, Giaglione, Ingria, Lugnacco, Massello, Mompantero, Moncenisio, Prarostino, Ribordone, Salza di Pinerolo, San Didero, Sauze di Cesana e Valprato di Soana.

Tra i timori di Uncem ci sono gli effetti della fatturazione elettronica, entrata in vigore dal primo gennaio, perché i suoi complicati sistemi di gestione possono avere un effetto devastante sulle aree periferiche, dove è ancora forte il divario digitale – per l’età degli operatori e per l’assenza di una rete dati efficiente.

«Prendiamo un piccolo Comune di 500 o 700 abitanti – evidenzia il Presidente nazionale Uncem, Marco Bussone – dove abbiamo un solo negozio che fa le classiche pluriattività del territorio, vendita di generi alimentari, di tabacchi e giornali. È un punto importante per quel Comune, un ancoraggio sociale. Giovane o meno sia chi lo gestisce, la fattura elettronica diventa l’ennesima scure che cade sul suo percorso, già accidentato e difficoltoso».

Quel che l’Uncem chiede è una fiscalità differenziata con «un versamento unico, annuale, forfettario per imprese ed esercizi commerciali presenti nei Comuni montani ad alto grado di marginalità» e vuole far sentire la sua voce al ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre a stipulare un nuovo patto con le associazioni di categoria del commercio.