A lei la sedia in testa e per tutta la famiglia bagni in acqua fredda

La costringeva a dormire su un materassino per terra in corridoio, mentre lui si accomodava in camera e chiudeva l’acqua calda per non farla usare al resto della famiglia. Poi gli insulti, le minacce e i maltrattamenti, fino all’ultima aggressione con una sedia. Un incubo durato mesi per una donna, originaria del nord Africa, che giovedì è si è presentata in lacrime davanti a due poliziotti che erano vicino ai giardini Alimonda, nel quartiere Aurora, chiedendo d’essere aiutata. La donna, residente in Italia da anni, ha raccontato di essere appena scappata di casa per fuggire dalle ire e dalle botte del marito che dopo un litigio l’aveva aggredita spaccandole una sedia sulla schiena. Ha spiegato di essere stata salvata dall’intervento del figlio maggiorenne che si era messo tra i due, evitando così conseguenze peggiori. Gli agenti del commissariato Vanchiglia l’hanno soccorsa e accompagnata negli uffici di polizia, poi sono andati in casa.

