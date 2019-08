La serra dei record: 1.264 piante di droga in una villa-fortezza

Chiamarla serra sarebbe riduttivo. Quella che i carabinieri hanno trovato all’interno di una vecchia villa è una vera e propria fabbrica della marijuana, dal seme allo spinello, di enormi dimensioni. Una delle più grosse mai scoperte sul nostro territorio all’interno di un edificio.

La villa si trova a Lauriano ed era stata trasformata in una sorta di fortezza, “espugnata” dai carabinieri della compagnia di Chivasso, in collaborazione con i colleghi della stazione di Casalborgone e della stazione forestale di Chivasso. Due le persone arrestate: un 33enne e un 37enne, entrambi italiani, responsabili in concorso del reato di produzione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Per proteggere le proprie piante, avevano installato un cancello alto circa due metri e un impianto di videosorveglianza con telecamere che controllavano ogni angolo dell’edificio. Tutto inutile quando i militari hanno fermato uno dei due all’esterno della villa, obbligandolo poi ad aprire le porte.

All’interno dello stabile, i carabinieri hanno trovato nove stanze, sette delle quali con pareti rivestite da fogli d’alluminio rifrangente e adibite esclusivamente alla coltivazione di marijuana. Le altre due invece erano destinate all’essicazione con lampade riscaldanti. In tutto, sono state sequestrate 1.264 piante di marijuana, 803 delle quali già recise e le restanti di altezza variabile tra 70 centimetri e due metri. In più, 38 chili di infiorescenze, varie lampade di riscaldamento da 600 watt, ventilatori e un impianto di climatizzazione alimentato da 8 motori, con tanto di allaccio abusivo alla corrente elettrica.

La produzione e il commercio della marijuana era evidentemente un affare in grado di produrre ottimi risultati. Infatti, nella successiva perquisizione delle abitazioni dei due produttori sono stati trovati e sequestrati addirittura 132mila euro, ritenuti il provento dello spaccio, oltre ad altri 100 chili di marijuana.