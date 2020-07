La setta delle “bestie”. Sesso, soldi e torture su donne e ragazzine

Il “dottore” veniva venerato come una divinità a cui si doveva cieca obbedienza. Ma l’uomo, Edoardo Sacco, un 77enne di Novara, ex studente di medicina ma mai laureato, non sarebbe stato altro che un abile manipolatore che abusava sessualmente delle donne, anche giovanissime, che riusciva a plagiare. Questa, almeno, è la tesi degli investigatori. È stata una delle vittime a far scattare le indagini della polizia e dello Sco , coordinate dal prefetto Francesco Messina che ieri hanno portato a 26 perquisizioni personali e ad altrettanti sequestri (anche a Torino) e a svelare quella che gli investigatori chiamano una “psico-setta”.

L’indagine, coordinata dalla Dda (pubblico ministero Paola Stupino) e dalla procura di Novara (pm Silvia Baglivo), ha permesso di accertare l’esistenza di questa setta con base operativa nella provincia di Novara (in una lussuosa villa con tanto di parco) e diramazioni a Milano e nel Pavese, i cui adepti si sarebbero resi responsabili di violenze anche nei confronti di minori.

