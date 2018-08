La Sette rifà il look ai giardinetti. «Un regalo ai bimbi per l’estate»

«La promessa è mantenuta». Esulta il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, nell’annunciare la sistemazione definitiva delle aree giochi che da tempo attendevano una riqualificazione, con un investimento complessivo di circa 10mila euro. Risorse che sono servite per mettere in sicurezza i giochi dedicati ai più piccoli. «Una richiesta che è arrivata a più riprese dai genitori che accompagnano i bambini ai giardinetti e non sempre si sentono sicuri nel farli giocare su strutture vecchie o danneggiate» spiega il presidente Deri, facendo l’elenco degli interventi che sono cominciati dall’area giochi del giardino di corso Cadore e in via Palestrina, «dove è stata ripristinata la completa funzionalità della piastra mediante la posa di un nuovo travetto e delle relative sbarre di ancoraggio sopra la sbarra dei volteggi». Nell’area giochi del giardino Terenzio Magliano, all’angolo tra via Deledda e corso Belgio, invece, è stata completata «la verifica e la revisione del gioco combinato più grande di cui è stato sostituito il tubo dello scivolo». Basta uno sguardo per capire quanto sia migliorata la situazione. «Abbiamo programmato questi interventi durante l’estate per due ragioni: la prima è sicuramente quella di metterli a disposizione delle famiglie e dei bambini che sono rimasti in città durante l’estate, la seconda per via del fatto che in questo periodo dell’anno registriamo meno atti di vandalismo nei nostri giardinetti».