La sfida dei rifiuti

Se vi capita di passare da lungo Stura Lazio, non lasciatevi ingannare da quella foresta verde che cerca di varcare la cancellata che divide la pista ciclabile da quello che fino a qualche anno fa era il più grande campo zingari di Torino. La foresta è infetta, gli alberi, gli arbusti, persino i fiori crescono tra i resti delle baracche, in un’immensa discarica. Centinaia di tonnellate che sono state chiuse lì adottando il sistema della cattiva massaia che scopa la polvere sotto i tappeti: ossia nascondendo i rifiuti tra la vegetazione. Ebbene di questa vergogna che portiamo appresso, con l’aggravante di lasciarla lì, a pochi metri da chi pensa di pedalare nel verde, nessuno parla più. Solo una voce sommessa che al telefono della redazione quasi ci accusava di scrivere sui cumuli di immondizia di strada Bellacomba, dimenticando il vero eco mostro. Facciamo ammenda, avevamo rimosso il problema, scrivendo ogni giorno delle magagne che affliggono la nostra Torino. Ma ci torneremo. Queste malefatte che dobbiamo non soltanto all’inciviltà della gente, ma anche alla noncuranza della politica che si giustifica solo con la mancanza di quattrini, devono finire. Per il rispetto verso l’ambiente, di cui tutti ci riempiamo la bocca, e per un preciso dovere verso la città. E già che ci siamo vorremmo segnalare al Comune che lungo Stura e strada Bellacomba, sono in buona compagnia con via Germagnano, corso Tazzoli, strada del Portone, via Monteverdi e via degli Ulivi. Discariche a cielo aperto che sono incompatibili con il decoro e l’igiene della città. Con un suggerimento, fate pulizia.

