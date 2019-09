LA SFIDA. Ipovedenti in tandem da Torino a Venezia lungo la ‘Via del Po’

Percorreranno 604 chilometri in sette tappe, per raccontare l’Italia, la natura, lo sport e la vita

Partiranno da Torino sabato 7 settembre, per approdare a Venezia-Mestre venerdì 13 settembre, percorrendo la “Via del Po”, i 5 tandem composti da una persona ipovedente e da un accompagnatore, anche over 70, più tre ciclisti singoli.

Questa sfida sportiva, promossa dall’Asd Polisportiva Uici (Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) Torino Onlus, è stata presentata oggi nella sala stampa del Palazzo della Regione, in piazza Castello, a Torino.

«Si tratta di un’iniziativa importante per il territorio – ha detto l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca – che aiuta a scoprire nuovi collegamenti turistici tra Regioni. Cosa che funziona e lo abbiamo constatato anche con i vari cammini di pellegrinaggio. Il cicloturismo è diventato una risorsa che unisce salute e scoperta del territorio e i partecipanti a questo evento sono anche la dimostrazione che le disabilità non sono un limite. Godere del territorio e dello sport è sempre possibile».

I tandem saranno assistiti da meccanici e personale di supporto e verranno accompagnati da tre ciclisti singoli e due mezzi furgonati, che provvederanno al trasporto dei bagagli e fungeranno da officina mobile.

Questa esperienza attraverserà Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e toccherà Torino, Chivasso, Crescentino, Trino, Casale Monferrato, Valenza, Pavia, Chignolo Po, Cremona, Brescello, Mirandola, Ferrara, Contarina e Venezia-Mestre.

Le tappe saranno accompagnate da incontri con gli amministratori locali e le associazioni sportive e di volontariato, comprese visite turistiche e presentazioni di prodotti enogastronomici locali.

Hanno spiegato il presidente della Polisportiva Uici, Ivano Zardi, e il vice presidente Giuseppe Valentini: «Da Torino a Venezia lungo la “Via del Po” è un esempio di come l’entusiasmo e la passione siano i motori necessari per creare progetti interessanti tanto per le persone che hanno disabilità fisiche quanto per i volontari che li accompagnano. La sette giorni ha anche una valenza green, ovvero scegliere il cicloturismo per non inquinare, puntando su un viaggio slow che rispetta la natura».