La sindaca: “Ho fatto una scelta come devono fare le istituzioni, mi difenderò nel processo”

Chiara Appendino ha commentato da Imola la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti per i tragici fatti di piazza San Carlo

Fiducia nei magistrati: "Ho il massimo rispetto per il loro lavoro"

Da Imola, dove ha partecipato nel corso della serata a un’iniziativa a sostegno della candidata del Movimento Cinque Stelle Manuela Sangiorgi, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato la notizia della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla magistratura per i tragici fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017.

“Ho fatto una scelta come devono fare tutte le istituzioni”, ha dichiarato Chiara Appendino rispondendo a una domanda dei cronisti. “Ho il massimo rispetto per il lavoro della magistratura, mi difenderò nel processo e non dal processo”.

La sindaca ha aggiunto che “rispetto il lavoro che viene fatto, i fatti di piazza San Carlo sono noti. C’è fiducia nella magistratura, sta per iniziare un percorso e in quella sede mi difenderò”.