La Snagria – Sapore di Spagna tra Tapas e Paella

Da un paio di mesi in via Foscolo 20 un angolo di Spagna ha aperto le sue porte ai clienti torinesi (e non solo): è La Sangria, ristorante tipico iberico in salsa piemontese. L’idea è venuta alla famiglia Pasqual, rientrata nella sua Torino dopo un soggiorno ultraventennale alle Canarie, in particolare Las Palmas:

«Là facevamo ristorazione con cucina tipica spagnola per i turisti, abbiamo voluto riportare qui quelle suggestioni anche perché non ci risulta che in zona, ma più in generale in città, ci sia un ristorante esclusivamente iberico».

Così nel menù spiccano le tapas, in tantissime varianti, la paella di carne, pesce e verdure, i marisco e la carne iberica. Parte della spesa viene fatta qui, ma alcuni prodotti tipici come il chorrizo o il jamòn (tipico prosciutto spagnolo) arrivano direttamente da aziende locali iberiche. Stesso discorso per il vino: quello di Torres, nota Casa spagnola che i Pasqual hanno avuto modo di testare sul campo nella loro precedente esperienza viene proposto ai clienti accanto alle eccellenze piemontesi.

«Le risposte del pubblico in questo primo periodo sono state molto confortanti, il nostro obiettivo è quello di crescere passo dopo passo puntando sempre sulla qualità».

La Sangria apre tutti i giorni (tranne il sabato a pranzo) con orario 12-14.30, 19-23.30.

Per prenotazioni, gradite ma non necessarie, 011.6686980.