La sonda che caccia la cometa decolla sabato da Carmagnola

Due ore con il naso all’insù, per seguire il lancio della sonda Stardust Gamma Ray che prenderà la strada del cielo tramite un pallone stratosferico che partirà dall’avioturismo di Cà Matilde, tra Carmagnola e Carignano.

L’evento è programmato per sabato 28, dalle 9 alle 13, e avrà il compito di raccogliere polvere di cometa, con lo scopo di registrarla e analizzarla. Il progetto nasce nel 2016, dopo il lancio della sonda Tsv1. Sulla scia dell’entusiasmo per il successo della missione, il responsabile del settore spazio di Piloti Virtuali Italiani di Torino, Roberto Aliberti, decide di far nascere un nuovo gruppo: il Tsa – Turin Space Activity che si propone di divulgare la materia astronautica partecipando a manifestazioni del settore, con l’ausilio di una raccolta di oggetti dedicati allo spazio, software e simulatori molto realistici.

Durante il fenomeno delle Perseidi, che si verifica ogni anno da metà luglio fino alla seconda metà di agosto con picchi tra il 9 e il 13 (le famose notti di San Lorenzo), la terra attraversa una nube di polveri lasciata lungo la propria orbita dalla cometa Swift-Tuttle che passa vicino al sole ogni 130 anni. La sonda sarà lanciata proprio nel giorno in cui la terra intercetterà la parte più densa dello sciame di particelle, raggiungendo una quota tra i 36 e i 40mila metri di altitudine. Il suo volo, georeferenziato, sarà seguito da terra da un centro di controllo con monitoraggio e feedback costante. Una volta raggiunta la stratosfera, si apriranno due portelli al cui interno alloggeranno apparecchiature elettroniche offerte in parte dal partner tecnico Arduino, che registreranno e cattureranno le polveri lasciate dalla scia dalla cometa. La sonda sarà dotata di videocamera che potrà registrare dallo spazio immagini della curvatura terrestre e del territorio sottostante e allo stesso tempo un particolare strumento registrerà le emissioni di raggi X, Gamma e Beta provenienti dallo spazio profondo. Il viaggio del pallone terminerà dopo circa due ore, quando si dilaterà fino a esplodere mentre la sonda, frenata da un paracadute, rallenterà la sua discesa fino a toccare il suolo portando con sé il suo prezioso carico.