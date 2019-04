Esiste un posto a Torino dove pulizia fa rima con ecosostenibilità, dove ogni prodotto viene scelto seguendo i principi del rispetto dell’ambiente e, di conseguenza, della persona. Si tratta di La Sorgente del Pulito, in corso Tortona zona Vanchiglia, alle spalle del Gradenigo, un punto vendita detersivi, prodotti per la cosmesi e per l’igiene, con una vasta scelta di detergenti per la persona, shampoo e bagnoschiuma per tutta la famiglia, anche per i bambini.

A disposizione del cliente ci sono circa 60 tipi di detersivi sfusi, tutti rigorosamente ecologici «e alcuni biologici», spiegano dal negozio, che trasformano gli interni in un tripudio di colori fatto di profumi e aromi dedicati all’universo del pulito. E ancora profumi e saponi alla spina e al taglio; collutori e dentifrici di origine biologica per una corretta pulizia del cavo orale. A scelta anche diversi tipi di detersivi, bagnischiuma, shampoo e quant’altro, confezionati, ma anche in questo caso l’attenzione è rivolta all’ecologia con confezioni non inquinanti o riciclate. Il riciclo della plastica, infatti, è una delle altre attività verso la quale si impegna il cortese staff di La Sorgente del Pulito. Non mancano gli accessori di bigiotteria a ispirare idee regalo fantasiose e originali: bijoux di manifattura artigianale realizzati in legno e in resina; accessori come sciarpe e borse da viaggio; suppellettili per il bagno come porta-saponi in legno; fiori di sapone confezionati; sali da bagno, profumi per ambienti anche alla spina.

Indirizzo: corso Tortona 19/E, Torino

Telefono: 011.2630003

Orario: 9-19 (chiuso lunedì e domenica)

Sito: www.delizia-lasorgentedelpulito.it