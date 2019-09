La spesa a casa in 2 ore: Amazon lancia Prime Now per i clienti Prime a Torino

Il capoluogo del Piemonte diventa la terza città italiana in cui i clienti Prime, in alcune zone selezionate della città, potranno fare la spesa scegliendo tra oltre 7.000 prodotti degli store Pam Panorama

Amazon.it rende da oggi disponibile Prime Now anche a Torino. Dopo Milano e Roma, il capoluogo del Piemonte diventa la terza città italiana in cui i clienti Prime, in alcune zone selezionate della città, potranno fare la spesa scegliendo tra oltre 7.000 prodotti degli store Pam Panorama e beneficiando di consegne in una finestra a scelta di due ore.

I clienti Prime che si trovano nella città di Torino e in sei altre città dell’hinterland (Rivoli, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Beinasco) potranno scegliere tra un’ampia varietà di prodotti freschi, frutta e verdura, inclusi prodotti tipici del territorio come il tomino a rotolo di Rivarolo, lo gnocco della Val Varaita, il barbera Tenuta Clavesana e i baci di dama, ma anche prodotti surgelati, pasta, caffè, pannolini e prodotti per l’infanzia, articoli per la cura della persona e di parafarmacia.

Il tutto sarà acquistabile da oggi attraverso l’app Amazon Prime Now o dal sito primenow.amazon.it e consegnato direttamente alla porta di casa dei clienti. Con pochi e semplici click, i clienti Amazon Prime potranno quindi godere di consegne ultra-rapide, utili anche per le esigenze dell’ultimo minuto.

Il servizio è attivo dalle 10:00 di mattina a mezzanotte, sette giorni su sette, in alcune aree selezionate della città. Fino a gennaio 2020, per celebrare il lancio di Prime Now a Torino, la consegna in finestre di due ore sarà senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 25 euro. I clienti Prime Now a Torino avranno inoltre a disposizione uno sconto di 10 euro sul primo ordine di importo superiore ai 50 euro. Al termine della promozione, a gennaio 2020, l’importo minimo per effettuare un ordine sarà di 15 euro, senza costi di spedizione per ordini superiori ai 50 euro con consegna in finestre di due ore, mentre è previsto un costo di spedizione di 3,49 euro per ordini con valore compreso tra i 15 euro e i 50 euro.

“Siamo orgogliosi di rendere da oggi disponibile Prime Now anche ai nostri clienti di Torino. Grazie all’importante accordo con Pam Panorama, i clienti Prime hanno la possibilità di scegliere tra oltre 7.000 prodotti di uso quotidiano, tra cui anche i freschi, la frutta e la verdura, che possono essere consegnati direttamente a casa al piano in finestre di due ore” ha dichiarato Nikolay Yanev, Head of Prime Now Marketplace, Amazon.it. “Torino è la terza città in Italia in cui Prime Now è disponibile, dopo Milano e dopo Roma, la città di più recente introduzione. Grazie a questa estensione di Prime Now, d’ora in poi anche i clienti torinesi iscritti ad Amazon Prime possono usufruire del nostro servizio di consegne ultra-veloci, oltre ai numerosi benefici di cui possono già godere grazie all’abbonamento Prime”.

“Siamo felici di rafforzare e consolidare la collaborazione con Amazon Prime Now anche in una città importante come Torino”. – dichiara Gianpietro Corbari, ad di Pam Panorama – “Crediamo molto nel connubio tra tradizione ed innovazione e questa partnership conferma la visione rivolta al futuro della nostra insegna, da sempre attenta ad offrire prodotti di qualità, servizi e soluzioni volte a migliorare la qualità della vita dei consumatori e sempre al passo con i tempi.”

Scaricando sul proprio smartphone o tablet l’app Prime Now, disponibile per dispositivi Apple (iOS) e Android, oppure attraverso il sito primenow.amazon.it, è possibile verificare la disponibilità del servizio a casa propria, o nel punto scelto per la consegna, immettendo il cap. E’ inoltre possibile attivare le notifiche per sapere quando il servizio sarà disponibile nella propria area.