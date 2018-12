Fa la spesa e perde il portafoglio: profugo lo trova e lo riconsegna

Stava passeggiando per Rivarolo – la città che lo sta ospitando da qualche tempo a questa parte – quando ha trovato per terra un portafoglio con dentro 10 euro, qualche moneta, delle carte di credito e i documenti d’identità di una donna. E quel giovane profugo, ospite dell’Hotel Europa di Rivarolo Canavese, non ci ha pensato neanche un istante: ha preso il portafoglio, è tornato in hotel e ha iniziato le ricerche. Perché lui voleva a tutti i costi riconsegnare tutto quello aveva trovato.

E nonostante fosse la vigilia di Natale, ha fatto di tutto finché è riuscito a ritrovare la legittima proprietaria. Tant’è che il marito della donna che aveva smarrito il portafoglio ha deciso di ringraziare pubblicamente su Facebook quel giovane profugo: «Sei stato gentilissimo. Tu come i tuoi amici, che vi siete prodigati nel ricercare me e mia moglie. Grazie di vero cuore ragazzi», ha scritto sul gruppo Facebook “Occhio su Rivarolo Canavese”.

Il portafoglio era stato smarrito la mattina della vigilia in un supermercato di Rivarolo. Ma la donna si era accorta della perdita solo rientrando a casa e aveva iniziato subito a contattare i call center delle banche per bloccare le carte. Poi la telefonata che ha cambiato l’umore della signora: «Buona sera. Abbiamo qui il suo portafoglio. Siamo all’hotel Europa a Rivarolo». In pochi minuti, ecco la riconsegna con tanto di ringraziamenti. Con il giovane che a stento ha accettato una ricompensa per quanto ha fatto.

Di questa vicenda è venuto a conoscenza anche il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno: «È un gesto che deve inorgoglire tutta Rivarolo. Cittadina non nuova a episodi simili anche nel recente passato, bisogna ammetterlo. Non so esattamente chi l’abbia compiuto, ma in questi giorni andrò a trovarli per gli auguri di fine anno e lo ringrazierò di persona».