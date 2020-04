La “spesa sospesa” sbarca a Rivoli: alimenti e beni di prima necessità ai più bisognosi

Il Comune di Rivoli, grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Rivoli, ha messo in atto la realizzazione della “SpesaSospesaRivoli”, che prende idea dal “caffè sospeso”.

Così come avviene per il banco alimentare, il progetto “SpesaSospesaRivoli” dà la possibilità ai cittadini di donare alimenti e beni di prima necessità ai più bisognosi in questa fase di emergenza Covid-19, come attività solidale urbana e sociale nel territorio di Rivoli al fine di realizzare un programma di autosostentamento rivolto a tutta la cittadinanza più in difficoltà.

Il progetto vuole promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà, cercando di sostenerle nei beni di prima necessità. Gli esercizi commerciali e gli ipermercati che aderiranno all’iniziativa, dovranno predisporre un luogo dove raccogliere gli alimenti e beni donati che verranno poi ritirati dagli alpini di Rivoli.

L’Associazione Nazionale Alpini si farà carico di portare i beni raccolti in un magazzino del Comune di Rivoli, dove le varie associazioni di volontariato del territorio li potranno ritirare e distribuire. Il servizio verrà svolto con un automezzo di proprietà del Gruppo Alpini Rivoli senza nessun onere per il Comune di Rivoli, per i commercianti e le associazioni di volontariato.